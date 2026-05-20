Прокуратура оспорила мягкий приговор экс-замглавы астраханского минстроя

Прокуратура Астраханской области обжаловала приговор Приволжского районного суда в отношении бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ региона Рамина Агаева. Ведомство настаивает на необоснованности назначенного наказания и просит увеличить срок с четырех до восьми лет лишения свободы, а также назначить штраф в размере 300 тыс. руб., сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Астраханской области Фото: администрация Астраханской области

В апреле суд признал Агаева виновным в мошенничестве на 18,5 млн руб. и незаконном получении социальных выплат. Помимо отбывания срока в колонии общего режима, ему на два года запрещено занимать госдолжности. Гособвинение сочло приговор слишком мягким. Прокуратура просит признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в период мобилизации и боевых действий, пишет агентство.

Аналогичное представление направлено и на соучастника экс-чиновника — для него запрашивают увеличение срока с трех до четырех лет колонии со штрафом 150 тыс. руб.

Напомним, в мае 2025 года Агаев потребовал от подрядчика 18,5 млн руб. якобы за содействие в приемке работ по восстановлению объектов в ЛНР. Кроме того, находясь в командировке, он подделал медицинскую справку о травме, чтобы получить из соцфонда единовременную выплату в 3 млн руб.

Нина Шевченко