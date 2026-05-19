Мандат не по-СВОйски

В Астраханской области завершилась регистрация кандидатов для участия в праймериз «Единой России», которые стартуют 25 мая. На предварительное голосование для выдвижения в Госдуму IX созыва заявился 21 кандидат — среди них действующие парламентарии Ринат Аюпов и Леонид Огуль, а также депутаты областной и городской дум, чиновники, руководители бюджетных учреждений, спортсмены и представители рабочих профессий. Кандидаты поборются за выдвижение как по одномандатному избирательному округу № 78, так и по партийному списку от Астраханской области. Политологи отмечают отсутствие участников СВО среди участников праймериз.

Ринат Аюпов впервые избрался в Госдуму в 2010 году

Ринат Аюпов впервые избрался в Госдуму в 2010 году

Кандидаты в Госдуму от Астраханской области будут избираться по одномандатному избирательному округу № 78 и по списку. По округу на праймериз выдвинулись девять человек. Среди них — действующий депутат ГД РФ от Астраханской области и член комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре Ринат Аюпов. На выборах 2021 года господин Аюпов избирался по партийному списку «ЕР» в составе региональной группы, куда вошли Астраханская область и Калмыкия. Депутат был третьим в списке после губернатора Игоря Бабушкина и главы республики Бату Хасикова. После их отказов от мандата очередь перешла к Ринату Аюпову.

За право на участие в предварительном голосовании от округа № 78 также поборются первый заместитель председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман, зампред облдумы Олег Петелин и председатель городской думы Астрахани Игорь Седов. Вместе с ними на праймериз зарегистрировались руководители бюджетных учреждений депутат областной думы от округа № 23 Максим Карташов (замдиректора по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»), экс-депутат облдумы предыдущего созыва Татьяна Улезко (главврач ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер») и депутат облдумы по округу № 1 Валентина Чернякова (директор ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»).

Соперниками депутатов облдумы и бюджетников на праймериз будут помощник машиниста буровой установки Гафур Исбулатов и главный специалист «Астраханмелиоводхоза» Алексей Панжин.

По списку от Астраханской области на предварительное голосование выдвинули свои кандидатуры 12 человек. Среди них — действующий депутат Госдумы и превый зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль. В отличие от господина Аюпова он в 2021 году избирался в нижнюю палату ФС по астраханскому одномандатному округу, набрав 47,82% от общего числа проголосовавших в регионе.

Вместе с ним на праймериз пойдут депутат гордумы Астрахани и руководитель «Молодой гвардии ЕР» Даниял Абдрахманов, руководитель регионального исполнительного комитета «ЕР» Виктор Нуртазин и глава администрации Камызякского района Михаил Черкасов.

За право побороться за место в ГД РФ также будут соревноваться директор спортшколы олимпийского резерва по водному поло имени И. И. Гладилина Али Абуткин и зампрокурора Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры Зариф Шамшутдинов. Кроме них на праймериз зарегистрировались замдиректора ООО «ФПК Дельта Ломбард» и экс-депутат облдумы Евгений Апостолов, временно безработный капитан сухогрузного судна Денис Богданов, машинист компрессорных установок АГПЗ Денис Галушко, гендиректор ООО «Вкусный продукт» ГК «Пиканта» Евгений Пантелеев, гендиректор ООО «Эко-Поле» Николай Шайдин и пенсионер органов внутренних дел Сергей Ульченко.

Политолог Андрей Серенко считает, что шансы действующих депутатов Рината Аюпова и Леонида Огуля сохранить кресла в Госдуме очень велики. «Вопросы к власти вызывает отсутствие в праймериз заявок от участников СВО»,— отметил господин Серенко. Губернатор Игорь Бабушкин — ярый сторонник многочисленных программ помощи, поддержки и продвижения в управленцы ветеранов специальной военной операции, инициатор кадровой программы «Победоносец». По мнению политолога, в нынешних реалиях реализовывать кадровые и политические стратегии довоенного периода неправильно. «Изменилось время, и кандидаты соответственно должны измениться. Если по итогам предварительного голосования победят люди „из прежней эпохи“— это показатель того, что область может получить серьезные упреки от Москвы и внутри региона»,— отметил он.

Рустам Гайфуллин