Глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала питание в пензенских больницах

Валентина Матвиенко посоветовала врио зампреда пензенского правительства Вячеславу Космачеву отобедать в региональных больницах. В ответ на жалобы на питание в пензенских медучреждениях председатель Совфеда заявила, что «баландой» людей кормить нельзя, сообщает ТАСС.

«Качество питания в больницах должно быть на жестком контроле», — отметила госпожа Матвиенко во время «Часа субъекта» на пленарном заседании СФ, обратив внимание на жалобы на больничную еду в Пензенской области. «Вот пишут: ’есть невозможно’. <...> Вот даже в детской хирургии, ну невозможно. Коллеги, так нельзя. Качество питания в больницах должно быть на жестком контроле. Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?» — сказала председатель СФ.

По словам Валентины Матвиенко, вопрос с качеством питания можно решить. «Вячеслав Владимирович, вот, по-честному, когда вы были в какой больнице и там отобедали? Потом вы скажете, спуститесь к нам», — добавила политик.

В январе 2026 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отчитывал теперь уже экс-министра образования региона Алексея Фомина за организацию питания в школах. Он и глава Пензы Олег Денисов получили выговоры за срыв сроков заключения госконтрактов на питание школьников в 50 образовательных учреждениях.

Марина Окорокова