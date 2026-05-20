В Саратовской области ветеранам СВО заплатят за устройство в сельское хозяйство

В Саратовской области решено дополнить закон, касающийся кадровой поддержки. Участники СВО смогут рассчитывать на выплаты при трудоустройстве в аграрный комплекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антонина Галяшкина

Фото: Саратовская областная Дума Антонина Галяшкина

Фото: Саратовская областная Дума

Депутат Антонина Галяшкина (ЕР) сообщила, что региональным законом от 28.10.2011 «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» молодые специалисты, трудоустроившиеся в течение 6 месяцев с момента выдачи диплома в сельскохозяйственные организации, имеют право на получение единовременной выплаты. Специалисты со средним техническим образованием получают 150 тыс. руб., с высшим — 320 тыс. руб.

Эта выплата не «пропадает», если выпускники не трудоустроятся в течение полугода в случае, если проходят военную службу по контракту, по призыву, в связи с мобилизацией. Сюда же предлагается отнести участников СВО, граждан, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации в ходе вооруженной провокации на государственной границе страны и на территории субъектов России, прилегающих к районам проведения спецоперации, а также выполняющих служебные и другие аналогичные функции на указанных территориях. В новой редакции эти категории будут указаны и смогут рассчитывать на единовременную выплату при трудоустройстве в сельскохозяйственные организации.

Татьяна Смирнова