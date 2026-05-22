Астраханскую нефтекомпанию «Вязовское» не ликвидируют после банкротства

Пять исполнительных производств на 111,5 млн руб. завершено в отношении банкротящейся нефтекомпании «Вязовское» из Астраханской области. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ 20 мая. На данный момент у юрлица числится еще 34 открытых исполнительных производства на 12 млн руб.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Астраханской области признал ООО «Вязовское» несостоятельным. Долги перед кредиторами составили примерно 300 млн руб., из них перед ФНС — 98,9 млн руб.

Компанию зарегистрировали в 2010 году в Астрахани, она добывала нефть в Черноярском районе. С августа 2022 года ее возглавляла Дарья Зарубина (она же руководит ООО «Астрахань-Ойл», которое сейчас ликвидируется). Учредители — московское ООО «Недра» (доля под обременением) и бельгийская «ДАНРО БВБА» бизнесмена Хендирка Даннеелса. 2024 год ООО «Вязовское» завершило с убытками в 36 млн руб. при выручке 78 млн руб.

Налоговики пытались обанкротить «Вязовское» с 2017 года: подавали иски на суммы от 13,8 млн до 33,1 млн руб., но трижды отказывались от требований, в последний раз из-за полного погашения долга. В 2020 году было еще одно дело о банкротстве по иску ООО «Астрахань-Нефть» на 28,8 млн руб., которое завершили мировым соглашением, но условия не выполнили.

В сентябре 2023 года у компании возник конфликт с бельгийским владельцем: он якобы пытался захватить управление, требовал вернуть $5 млн и сменить гендиректора. Летом 2024 года ФНС снова подала иск о банкротстве — именно это дело позже привело к признанию компании несостоятельной с долгом 98,9 млн руб. перед службой. По результатам процедуры наблюдения выяснилось, что стоимость имущества составляла 657,5 млн руб., но восстановить платежеспособность признали невозможным, а в октябре прошлого года суд открыл конкурсное производство до апреля 2026 года. Директор Дарья Зарубина обжаловала банкротство, однако через месяц апелляция оставила решение в силе.

15 мая этого года конкурсное производство было прекращено. Суд ввел процедуру внешнего управления на 18 месяцев во избежание ликвидации. Управляющим назначен Денис Незов.

Нина Шевченко