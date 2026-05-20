В Волгограде введут штрафы для кикшеринга за неправильную парковку самокатов

Волгоградская облдума рассматривает законопроект о штрафах для компаний кикшеринга за нарушение правил парковки электросамокатов. Инициатива внесена прокуратурой региона и направлена на устранение пробелов в административной ответственности за хаотичное размещение средств индивидуальной мобильности, сообщили в пресс-службе волгоградского парламента.

Пятикратный рост числа СИМ привел к штрафам для кикшеринга в Волгоградской области

Фото: Волгоградская областная Дума Пятикратный рост числа СИМ привел к штрафам для кикшеринга в Волгоградской области

Документ разработан на фоне пятикратного роста числа электросамокатов в стране с 2020 года. В Волгограде за 2025 год специалисты вывезли с улиц более 1,2 тыс. устройств, оставленных вне разрешенных зон. Новые нормы обяжут операторов соблюдать требования к оборудованию парковочных мест, включая наличие твердого покрытия и ограничение количества техники. Компании кикшеринга будут платить штрафы за парковку самокатов в неположенных местах.

Законопроект рассмотрен на заседании профильного комитета под председательством Татьяны Распутиной. Она отметила, что меры носят профилактический характер, а аналогичные правила уже действуют в ряде других субъектов РФ. Ответственность за нарушения будут нести компании проката, рассмотрение дел возложат на территориальные административные комиссии.

Марина Окорокова