Саратовская область задолжала более 46 миллиардов рублей

В бюджет Саратовского региона вносятся поправки. На заседании областной думы депутаты обсудили, на что они будут направлены и каков госдолг области.

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что поправки в бюджет носят точечный характер. Для продолжения реконструкции Славянской площади в Саратове, а именно выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, планируется потратить 794,4 млн руб. за счет зарезервированных средств, которые будут замещены привлеченными источниками. На продолжение реконструкции здания Театра оперы и балета запланировано 351,9 млн руб.

Также Минфином России списано 1,5 млрд руб. задолженности Саратовской области по федеральным бюджетным кредитам. Депутатов интересовало, планирует ли правительство и дальше работать в этом направлении.

Госпожа Бегинина подчеркнула, что этими поправками уменьшается госдолг на 1,5 млрд, который списал федеральный центр. Всего с начала реструктуризации уже списано 13,9 млрд руб., в том числе по расходам 2024-2025 гг. Правительством области эта работа будет продолжена, и до конца года планируется списать еще 3,7 млрд руб.

На сегодня госдолг области составляет 46,7 млрд руб. и полностью состоит из бюджетных кредитов. Верхний предел долга на 1 января 2027 года будет составлять 63,9 млрд руб.

Депутат Александр Ванцов («Родина») раскритиковал имеющуюся задолженность региона. Он подчеркнул, что наличие долгов означает жизнь не по средствам.

«Саратовская область живет не по средствам, — сделал вывод депутат. — Эти долги придется платить нашим детям и внукам из-за нашей халатности».

В итоге большинством голосов поправки приняты, один депутат воздержался.

Татьяна Смирнова