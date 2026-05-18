Саратов и Волгоград стали лидерами по лесовосстановлению и агроуходу в 2026 году

Больше всего работ по компенсационному восстановлению лесов в этом году выполнила Саратовская область — 213 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства лесного хозяйства.

Саратовская область восстановила 213 га леса, Волгоградская - ухаживает за лесом на 762 га

Саратовская область восстановила 213 га леса, Волгоградская - ухаживает за лесом на 762 га

Всего в 2026 году на территории семи регионов РФ, включая Саратов, работы по лесному восстановлению провели на площади больше 530 га. На этот год запланировано компенсационно восстановить больше 52 тыс. га лесных участков.

Кроме этого, по словам представителя Рослесхоза, лица, которые имеют обязательства по компенсационному лесовосстановлению, должны проводить агротехнические уходы за созданными лесными культурами. Больше всего таких работ — на 762 га — уже провели в Волгоградской области. План на 2026 год по агроуходам — 135 тыс. га на территории РФ.

Ранее стало известно, что в законодательство Саратовской области планируют внести изменения, согласно которым на охрану и воспроизводство лесов можно было тратить не только федеральные, но и региональные средства. Законопроект предусматривает порядок использования материальных ресурсов и средств областного бюджета на реализацию полномочий в области лесных отношений. Такие расходы устанавливает региональный закон об областном бюджете на очередной финансовый год.

Марина Окорокова