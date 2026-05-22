Суд в Волгограде изменил меру пресечения журналисту Алексею Серовому

Центральный райсуд Волгограда заменил домашний арест автору Telegram-канала Алексею Серовому на запрет определенных действий. Он подозревается в крупном вымогательстве у главврача поликлиники за нераспространение порочащих ее сведений (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на ответ объединенной пресс-службы судов региона.

Господин Серовому и проходящий по этому же делу его коллега Виталий Кошелев были задержаны в конце марта. По версии следствия, они публиковали порочащие материалы в Telegram-канале «Волгоградские слухи».

Алексею Серовому, который еще на допросе признал вину, запрещено общаться с участниками дела, пользоваться связью и интернетом, а также отправлять или получать письма и посылки. При этом 20 мая господина Кошелева суд оставил в СИЗО до 23 июня.

