Мэрия Саратова ищет перевозчиков для маршрутов №9А и №9Б за 17 млн рублей

Более 17 млн руб. готов потратить комитет по транспорту администрации Саратова на контракты по перевозкам пассажиров по регулируемым тарифам. Речь идет о маршрутах № 9А «6-й квартал — БЦ „Ковчег“» и № 9Б «ДЦ „Навигатор“ — БЦ „Ковчег“». Соответствующие аукционы с максимальными ценами 9,8 млн и 7,3 млн руб. соответственно объявлены 18 и 22 мая.

В начале мая комитет уже объявлял конкурс на перевозки по муниципальному маршруту № 9А. Тогда начальная цена контракта составляла более 7,9 млн руб. Аукцион признали несостоявшимся — была подана только одна заявка на участие.

Согласно документации, на маршрут № 9А требуются 12 автобусов большого класса и два таких же резервных. Маршрут должен ходить с 5:00 до 23:30. Его протяженность в прямом направлении составит 13 км, а в обратном — 13,3 км. Перевозки будет осуществляться с 8 по 30 июня.

Протяженность маршрута № 9Б гораздо короче — 2 км в прямом направлении, в обратном столько же. Требуется восемь больших автобусов, в резерве должен быть один такого же класса. Маршрут будет проходить по улицам Большой Горной, Астраханской и Вавилова. Начало работы также запланировано в 5:00, а последний автобус будет уходить в 23:28. Контракт заключают на весь июнь — с 1-го по 30-е число.

Победителей конкурсов определят 25 и 29 мая.

Нина Шевченко