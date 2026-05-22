Пензенская область разыграла 17 автобусных маршрутов почти за 96 млн рублей
Организатор перевозок Пензенской области объявил 17 аукционов на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам. Общая максимальная цена контрактов составляет 95,5 млн руб. Тендеры размещены на ЕИС «Закупки» в период с 20 по 22 мая.
Речь идет о 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Маршрут №10 (24,8 км) предполагает до семи малых автобусов. На маршрутах №16 (37,8 км) и №85 (27,5 км) нужно до 10 и до 14 автобусов соответственно. На маршрут №9м (23,4 км) требуется до 15 автобусов, на №55 (40,4 км) — до 14, на №4 (38,4 км) — до 23 малых автобусов.
Для маршрутов №75 (9,0–13,3 км), №6 (4,2–4,5 км), №2а (9,5 км кольцевой), №80 (13,1 км) и №26 (18,7 км кольцевой) установлены дополнительные требования: автобусы не старше четырех лет, экокласс не ниже «Евро-3», 100% машин должны быть приспособлены для перевозки инвалидов-колясочников. По маршрутам №75, №6, №2а заявлено до двух автобусов, по №80 и №26 — до трех.
Маршрут №40 (54,5 км) рассчитан на пять средних автобусов первого класса, экокласс — не ниже «Евро-3». На маршрут №31 (42,8 км) запрашивают до двух малых автобусов, курсировать он будет только в рабочие дни. На маршрут №30 (51,6 км) нужно до четырех малых автобусов.
До семи автобусов малого класса требуется на маршрут №9к (13,2 км), а на межмуниципальный маршрут №103 (26,2 км) — четыре больших. Последний также должен быть адаптирован под маломобильных пассажиров. На маршрут №18 «с. Арбеково — ул. Егорова» (41 км) нужно до десяти малых автобусов.
Все перевозки оснащаются спутниковой навигацией, безналичной оплатой, системами информирования пассажиров, видеорегистрации и мониторинга пассажиропотока. Общий плановый пробег по 17 лотам до августа 2026 года превысит 1,55 млн км.