Губернатор Пензенской области получил заместителя по СВО и теробороне

Заксобрание Пензенской области рассмотрело проекты законов, предусматривающие изменения деятельности губернатора и правительства региона. Глава субъекта Олег Мельниченко связал это с повышением исполнительной дисциплины в условиях СВО, сообщили в пресс-службе пензенского правительства.

Олег Мельниченко ужесточил работу правительства Пензенской области из-за СВО

Теперь у главы региона есть возможность либо самому непосредственно возглавлять исполнительный орган субъекта, либо учреждать должность его председателя. Помимо этого, у губернатора появился заместитель по мобилизации, теробороне, вопросам связи с ВС РФ и содействию СВО.

«Хочу напомнить, что мы проводим работу по повышению исполнительной дисциплины. Особенно сейчас, в условиях специальной военной операции, как никогда необходимы дисциплинированное правительство и слаженная работа всех его структурных единиц», — подчеркнул господин Мельниченко.

Марина Окорокова