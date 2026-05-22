Волжский горсуд изучит дело экс-судьи из Краснодара Рустема Трахова

Волжский городской суд назначил предварительную подготовку к разбирательству по иску Росимущества к экс-председателю Прикубанского районного суда Краснодара Рустему Трахову. Изначально дело должен был рассматривать Майкопский районный суд, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность, передав его в Волжский для объективного разбирательства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Слушание по делу назначено на 4 июня в 12:30.

Фото: Первый кассационный суд общей юрисдикции

Росимущество требует от Рустема Трахова освободить объекты недвижимости, ранее обращенные в доход государства, и взыскать задолженность за их фактическое использование. После того как имущество перешло государству, экс-судья продолжил им пользоваться, что и стало основанием для иска.

Напомним, дело Рустема Трахова напрямую связано с делом его отца — бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. В 2025 году решением Волжского городского суда по иску Генпрокуратуры у семьи Траховых изъяли имущество на 13 млрд руб., признанное полученным с нарушением антикоррупционного законодательства. Оспорить постановление не получилось.

