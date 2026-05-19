В Саратовской области сирот обяжут написать заявление на получение жилья

В Саратовской области детей-сирот, нуждающихся в жилье, будут перерегистрировать. Об этом на заседании профильного комитета Саратовской областной думы рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин.

Региональный законопроект разработан в соответствии с федеральным, объяснил чиновник. Так, с 2019 года нуждающиеся в жилье дети-сироты начали вставать на учет по личному заявлению, которое подается в установленной законом форме. В Саратовской области до сих пор на учете стоят сироты, которые вошли в перечень по старому порядку, то есть автоматически, без подачи заявления. При этом за годы они могли утратить право получения жилья по различным причинам: лишились статуса сироты, переехали из региона, получили жилье или были осуждены.

Теперь минстрой будет направлять сиротам уведомления, чтобы те написали заявление по форме. Им предоставляется возможность указывать, в каком муниципальном образовании желательнее получить жилплощадь из специализированного государственного фонда по договору найма.

В законе также конкретизированы обстоятельства для права на квартиру. Проживание с посторонними людьми предложено исключить из перечня самостоятельных оснований для получения жилья. Останутся только те обстоятельства, которые можно проверить документально: аварийное состояние дома, тяжелая болезнь соседа, отсутствие коммунальных удобств или долги по алиментам у родителя, лишенного прав.

Депутатов интересовало, не потеряют ли сироты свое место в очереди. Господин Бутылкин пояснил, что не потеряют, просто необходима актуализация сведений об этих гражданах, потому что зачастую их уже трудно найти, телефоны бывают неактуальными. Под изменение закона в регионе попадает 326 человек.

Исключение из списка по федеральному законодательству невозможно. Документ, по мнению главы ведомства, позволит быстрее выдавать жилье.

Законопроект поддержан депутатами и будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова