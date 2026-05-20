Покупатель сделал выводы

Апелляционный арбитражный суд в Самаре подтвердил взыскание 153 млн руб. с АО «Полад» коммерсанта Виктора Попова по иску Росимущества. Суд признал недействительной сделку между холдингом и связанным с ним банкротом ОАО «ЗИФ Плюс» по продаже 73,5% доли промплощадки завода им. Фрунзе в Пензе. Росимуществу удалось доказать, что стороны выводили активы из-под долгов перед бюджетом. При этом суды обеих инстанций отказались признавать незаконной перепродажу комплекса пензенскому застройщику «Парус» за 1,24 млрд руб.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не стал отменять решение пензенского суда, который признал недействительной сделку по продаже актива банкрота ОАО «ЗИФ Плюс» — промплощадки завода им. Фрунзе площадью 59 га в Пензе на ул. Ленина, 3. Суд подтвердил взыскание с покупателя, АО «Полад» бизнесмена Виктора Попова, 73,5% доли (152,9 млн руб.), несмотря на последующую перепродажу имущества специализированному застройщику «Парус». При этом договор купли-продажи между «Поладом» и «Парусом» признан действительным. Резолютивная часть постановления появилась в картотеке арбитражных дел 14 мая.

В начале 90-х годов имущество велосипедного завода им. Фрунзе арендовало самарское ОАО «ЗИФ», а после ОАО «ЗИФ Плюс». Стоимость перешедшего в пользование комплекса оценивалась в 85 млн руб. В 1992 году акционеры заключили с Фондом госимущества Пензенской области договор о выкупе имущества предприятия (лоты в документе прописаны не были), а в 1994-м ЗИФ приватизировал только часть на сумму 40 млн руб. В 2016 году юрлицо уже судилось с Росимуществом по поводу завода. Тогда ведомство заявило, что девять складов, производственный корпус, пиротехническая мастерская и другие помещения незаконно перешли в частную собственность. Иск был удовлетворен и имущество «ЗИФ Плюс» частично вернулось в госсобственность.

В 2000 году учредитель «Полада» Виктор Попов стал управляющим собственником завода им. Фрунзе. На базе предприятия планировалось развернуть производство автокомпонентов для АВТОВАЗа, но проект свернули после прихода на Волжский автозавод альянса Renault-Nissan. Тогда начались длительные процедуры банкротства ЗИФов: ОАО «ЗИФ» банкротили с 2006-го по 2023 год, ОАО «ЗИФ Плюс» — с 2015-го по 2024 год.

Основным кредитором «ЗИФа Плюс» на протяжении всей процедуры оставалось АО «Полад» — оно же владелец 26,5% промплощадки и структура, которая фактически финансировала текущую деятельность завода. Завершить банкротство планировали мировым соглашением в апреле 2024 года, однако уже в октябре процедура возобновилась: кредитор ООО «Ипросс», также входящий в бизнес-группу «Полад», заявил, что должник не приступил к исполнению условий.

Спор из-за продажи промплощадки начался в августе 2024 года по иску межрегионального территориального управления Росимущества по Мордовии, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области. Ведомство заподозрило вывод ликвидных активов и-под взыскания по долгам перед бюджетом и аффилированность сторон.

Холдинг «Полад» выкупил за 390 млн руб. долю ЗИФа в мае 2024 года. На момент совершения сделки у завода имелась подтвержденная 19 судебными актами задолженность по арендным платежам перед федеральным бюджетом — более 121 млн руб., а с учетом процентов за пользование чужими деньгами — около 153 млн, указано в акте пензенского суда.

Уже в июне 2024 года — через две недели после первой сделки — «Полад» перепродал уже весь комплекс, консолидировав 100% долей, СЗ «Парус», входящий в ГК «Рисан», за 1,24 млрд руб. Застройщик перечислил деньги через банковские аккредитивы.

АО «Полад», как и ОАО «ЗИФ Плюс», зарегистрировано в Тольятти Самарской области. Холдинг выпускает автокомпоненты для АВТОВАЗа на производственных площадках в Тольятти и Отрадном. Выручка бизнес-группы в 2025 году составила 2,1 млрд руб., а чистая прибыль — 7,7 млн руб. По сравнению с предыдущим отчетным периодом показатели упали на 21% и 94% соответственно.

Однако расчет между сторонами по первой сделке произошел путем зачета взаимных требований: «Полад» погасил долги «ЗИФ Плюс» перед собой на сумму сделки — 390 млн руб. В акт зачета внесли обязательства завода — по исполнительным листам, коммунальным платежам, налогам, а также требования с истекшим сроком исковой давности. Суды первой и апелляционной инстанций сочли такой способ оплаты незаконным. Согласно Гражданскому кодексу, зачет требований с истекшим сроком исковой давности недопустим, а значит, «Полад» ничего не заплатил ЗИФу.

Согласно акту суда, Росимущество также требовало признать недействительным договор купли-продажи между АО «Полад» и СЗ «Парус». Однако пензенский суд, а затем и апелляционный суд в Самаре не нашли оснований для удовлетворения этого требования. Суды установили, что покупатель не аффилирован с «Поладом», заплатил рыночную цену и действовал добросовестно.

ОАО «ЗИФ Плюс» ликвидировано 11 июля 2025 года. Долги компании обнулены, но суд применил п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, позволяющий взыскать их с третьего лица, незаконно получившего имущество должника, — с АО «Полад». В реестр кредиторов «ЗИФ Плюс» были включены требования на 698 млн руб. (80 млн — вторая очередь, 618 млн — третья). Погашено 289 млн руб. Активов у компании нет, неудовлетворенные требования считаются погашенными.

Нина Шевченко