Под Пензой за 1,2 млрд руб. ликвидируют свалку химоружия рядом с водохранилищем

В Пензенской области хотят ликвидировать место уничтожения трофейных образцов химического оружия в Ахунском лесничестве. Примерная стоимость работ составит 1,2 млрд руб., сообщил врио председателя регионального правительства Николай Симонов на заседании в Совфеде.

В Ахунском лесничестве уничтожат химическое наследие 1950-х

В Ахунском лесничестве уничтожат химическое наследие 1950-х

Сейчас проект находится на стадии разработки документации. Планируется, что до 31 июля 2027 года он будет готов и пройдет необходимые экспертизы. По словам господина Симонова, работы по очистке объекта накопленного вреда начнутся 31 марта 2028 года, а закончатся 30 июня 2029 года. Участок, где ликвидировалось химоружие, внесен в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Врио председателя пензенского правительства рассказал, что устаревшие образцы химических боеприпасов уничтожались в регионе в 1950-е годы. Среди них были трофейные немецкие, снаряженные ипритом и табуном. Из-за отсутствия технологий утилизации отходы закапывали в землю. Участок, где зарыты остатки химоружия, находится недалеко от Пензенского водохранилища, которое снабжает водой более 600 тыс. жителей Пензы и Заречного.

