Саратовскому военкомату дали отсрочку на ремонт памятника «Модерн» до 2031 года

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 19 мая утвердил мировое соглашение между комитетом культурного наследия Саратовской области и региональным военным комиссариатом. Предметом спора стало здание-памятник архитектуры начала XX века в стиле модерн в Мирном переулке, 12. Военкомат длительное время не исполнял обязанности по сохранению объекта, что и стало поводом для иска.

Спор начался в июне прошлого года, а в феврале 2026-го саратовский суд обязал военкомат согласовать и установить на здании информационную табличку, провести комплексное инженерно-техническое исследование в течение полугода и выполнить первоочередные противоаварийные работы в течение года. За нарушение каждого из сроков с комиссариата взыскивали бы неустойку 100 руб. в день.

В марте ответчик обжаловал решение. Представители военкомата настаивали, что надлежащим ответчиком должно выступать ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны. Однако федеральное ведомство в отзыве на апелляционную жалобу попросило суд принять решение в соответствии с установленным законодательством. Кроме того, еще до рассмотрения жалобы, в инстанцию поступило ходатайство от комиссариата с просьбой рассмотреть возможность мирового соглашения. Суд его утвердил.

Согласно условиям мирового соглашения, комитет должен отказаться от требования об установке таблички, поскольку военкомат установил ее добровольно еще в феврале. Главным итогом переговоров стало смещение остальных сроков: инженерно-техническое исследование теперь должно быть завершено до 1 октября 2030 года, противоаварийные работы — до 1 сентября 2031-го. Помимо этого, комиссариат обязан обеспечивать надлежащее содержание объекта на постоянной основе.

Санкция за нарушение новых сроков осталась прежней — 100 руб. в день за каждое неисполненное обязательство в пользу бюджета Саратовской области. Решение первой инстанции отменено, производство по делу прекращено. Постановление апелляционного суда вступило в силу немедленно.

