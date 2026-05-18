Культурно отсидим

Октябрьский районный суд Пензы приговорил бывшую главу городского управления культуры Веру Фейгину к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о получении взятки. Как установило следствие, фигурантка договорилась с предпринимателем Константином Кузнецовым за 690 тыс. руб. о заключении контракта в рамках губернаторского проекта «Пензенское лето 2025». Эти деньги экс-начальница управления хотела раздать своим коллегам «из благих намерений». Однако из оговоренной суммы она успела получить только 250 тыс. руб.

С учетом срока, проведенного в СИЗО, Вера Фейгина будет отбывать только около двух лет наказания

Фото: Администрация Пензы

Октябрьский районный суд Пензы признал виновной экс-главу городского управления культуры Веру Фейгину в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 18 мая судья Алексей Старинский приговорил бывшую чиновницу к трем с половиной годам колонии общего режима и запретил занимать руководящие должности в органах власти в течение трех лет. Ее взяли под стражу в зале суда.

Уголовное дело о взятке возбудили в августе прошлого года. Пресс-служба СУ СКР по Пензенской области сообщала, что Фейгина договорилась с предпринимателем Константином Кузнецовым за 690 тыс. руб. обеспечить заключение контракта на выпуск сувенирной продукции с учреждениями культуры в рамках проекта «Пензенское лето 2025». Коммерсант также стал фигурантом дела о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Проект «Пензенское лето 2025» инициировал губернатор Олег Мельниченко. Летняя кампания, включающая более 250 различных культурно-массовых мероприятий на общегородских и дворовых площадках, продолжалась с 1 июня по сентябрь прошлого года.

8 августа бизнесмен успел передать Вере Фейгиной только 250 тыс. руб. из общей суммы незаконного вознаграждения. Сразу после получения денег УФСБ задержала фигурантов. В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину.

На следующий день после задержания главу управления культуры уволили с должности по соглашению сторон. На этом посту чиновница проработала 20 лет (с июля 2005 года).

Суд отправил бывшую чиновницу и Кузнецова в СИЗО. Фейгиной несколько раз продлевали срок содержания под стражей. В общей сложности она провела в СИЗО восемь месяцев, а затем ее отправили под домашний арест. Предпринимателю же суд изменил меру пресечения на домашний арест еще в ноябре.

Как ранее выяснил «Ъ», на имущество Константина Кузнецова, оцененное в более чем 4 млн руб., наложен арест. Прокуратура намеривалась взыскать в госдоход около 4 млн руб., полученных в результате незаконных сделок, солидарно с обвиняемыми.

В декабре дело Веры Фейгиной передали на рассмотрение в Ленинский райсуд Пензы. Однако в январе этого года материалы передали федеральному судье Октябрьского суда Алексею Старинскому. Ранее экс-руководитель поясняла, что осенью хотела уйти на пенсию, а большую часть средств, полученных от Кузнецова, собиралась распределить между сотрудниками управления культуры из благих намерений. Вере Фейгиной осталось отбыть год и восемь месяцев наказания с учетом времени, проведенном под арестом. Приговор еще может быть обжалован.

Оглашение приговора Константину Кузнецову также состоялось сегодня. Суд назначил предпринимателю штраф 2,8 млн руб. Однако из-за того, что подсудимый с августа по ноябрь прошлого года сидел в СИЗО, а затем до текущего месяца находился под домашним арестом, сумма была уменьшена до 2,5 млн руб. Домашний арест суд снял, теперь до вступления решения в силу Кузнецов будет находиться под подпиской о невыезде.

Нина Шевченко