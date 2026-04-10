Главные новости за 6 – 10 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Экс-гендиректор КБПА Максим Шихалов дал показания по делу о растрате. Он не признает вину.

Фактический директор саратовского «Ростикса» Екатерина Куликова ответит перед судом за уклонение от налогов 59 млн руб.

Банк ВТБ не смог обязать жертву мошенников из Саратова платить по кредиту.

Губернатор Саратовской области представил областным депутатам факты, которые показывают реальную картину в регионе.

В Саратове экс-прокурора Виталия Галанова осудили за нарушение тайны переписки.

Охранную зону Кумысной поляны расширили в Саратове.

Председатель саратовского арбитража Алексей Горябин отправлен в отставку.

Врио Ершовского района Саратовской области назначен Андрей Шубин.

«Микроб» объявил третий тендер на ремонт здания бывшей школы №99 в Саратове.

В Саратове и Балакове откроют два путевых отеля федеральной сети за полмиллиарда рублей.

В четырех районах Саратовской области откроют центры реабилитации для участников СВО.

Саратовская область возглавила регионы ПФО по экспорту сельхозпродукции.

Саратов стал центром Россельхознадзора для трех областей.

В Саратовской области обнаружены очаги лейкоза крупного рогатого скота.

«Русснефть» открыла в Саратовской области четыре дочерние структуры.

Волгоградская область

Мэрия Волгограда раскрыла, кто будет реконструировать трамвайную сеть за 70 млн руб.

24 жителя Волгограда подали коллективный иск к операторам, Роскомнадзору и ФСБ из-за отсутствия интернета.

Александр Матушкин стал главой Фроловского района Волгоградской области.

Волгоградский суд рассмотрит дело о незаконном производстве лекарств для животных.

Пензенская область

Суд приговорил пензенца к 13 годам строгого режима за госизмену.

Суд взыскал с мэрии Заречного 20,2 млн руб. за складирование снежных масс.

Пензенская ФНС предъявила жене экс-владельца «Биотэка» Шпигеля требования на 8,2 млрд.

Астраханская область

Экс-замглавы астраханского минЖКХ Рамина Агаева осудили за мошенничество на 18 млн руб.

Глава СКР хочет знать, почему под Астраханью трехлетняя девочка ушла из детсада и пострадала от нападения бродячих собак.

Запрет на вылов воблы в Астраханской области могут продлить на 2027 год.

В Москве задержан подозреваемый в убийстве астраханского омоновца, совершенном 27 лет назад.

Астраханский суд рассмотрит дело ОПГ, похитившей больше 25 млн ипотечных госсубсидий.

Мэрия Астрахани пытается отказаться от сетей к жилому комплексу «Бруклин».

Перевод Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан обернулся уголовным делом на 500 млн руб..

Нина Шевченко