Мэрия Волгограда раскрыла, кто будет реконструировать трамвайную сеть

В Волгограде определили подрядчика, который обновит трамвайную инфраструктуру в Дзержинском районе. Работы на участке от ул. Космонавтов до ул. Ангарской (маршрут №10) выполнит ООО «НЭП», с которым уже заключен контракт, сообщили в мэрии.

По данным ЕИС «Закупки», 1 апреля заказчик АО «ЭлектроТранспорт Плюс» заключило договор стоимостью более 70 млн руб. на выполнение строительно-монтажных работ для реконструкции системы энергоснабжения линии трамвая. Также завершился аналогичный конкурс с начальной ценой в 799,6 млн руб., однако договор еще не подписан.

Подрядчику предстоит заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть общей протяженностью около 9,4 км, а также модернизировать 13 переездов. Проект разбит на два этапа: в этом году реконструируют 4,4 км — от ул. Космонавтов до ул. Хорошева, в 2027-м — оставшийся участок до ул. Ангарской.

Основной объем работ запланирован на лето, когда пассажиропоток традиционно снижается. О сроках закрытия движения и схемах объезда трамваев власти сообщат дополнительно.

Нина Шевченко