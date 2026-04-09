Запрет на вылов воблы в Астраханской области могут продлить на 2027 год

Запрет на вылов воблы в Астраханской области могут продлить еще на год - до 2028 года. Нынешние ограничения на промышленный и любительский лов в Волге и Каспийском море действуют до конца 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

Запрет на вылов воблы могут продлить еще на год

Фото: Мария Владыко

«Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но в целом прогноз пока не очень позитивный. Вероятность большая, что запрет на 2027 год будет продлен», — отметил господин Шестаков на итоговом расширенном заседании коллегии ведомства.

Запрет на вылов воблы был установлен в ноябре 2024 года министерством сельского хозяйства РФ. Ограничения распространили на промышленный и любительский лов рыбы в Каспии, на Волге и ее водотоках в Астраханской области и на водных объектах Калмыкии. В октябре прошлого года запрет продлили до конца 2026-го.

