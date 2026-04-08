Саратов стал центром Россельхознадзора для трех областей

Россельхознадзор перенес центр управления надзорной деятельностью в трех регионах в Саратов. Ведомство объединило пензенских и самарских специалистов с саратовскими коллегами. Теперь именно Саратов стал точкой сбора решений для трех областей.

Реорганизация затронула сразу два управления. Специалистов из Пензенской области присоединили к управлению по Саратовской и Самарской областям. Сотрудников из Мордовии передали под начало управления по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Обновленная структура начала работать с новым центром. Россельхознадзор будет исполнять полномочия на территории Саратовской, Самарской и Пензенской областей. Управление из Саратова теперь отвечает за три региона одновременно.

Никита Маркелов