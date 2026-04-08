Не прячьте ваши денежки, иначе ВТБ

Банк ВТБ не смог оспорить признание ничтожным кредитного договора, оформленного под влиянием мошенников. Суды двух инстанций встали на сторону 75-летней жительницы Саратовской области. Юристы отмечают, что прецедентное решение по таким делам вынес Верховный суд.

Банк ВТБ настаивал, что пенсионерка из Саратова должна выплачивать взятый под влиянием мошенников кредит

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Банк ВТБ настаивал, что пенсионерка из Саратова должна выплачивать взятый под влиянием мошенников кредит

Судья Саратовского областного суда Александр Ершов рассмотрел апелляционную жалобу на решение по иску к Банку ВТБ о признании договора ничтожным. Истица — 75-летняя жительница Саратовской области Светлана К. Она взяла кредит под влиянием мошенников, сообщила пресс-служба облсуда.

В октябре 2024 года возбудили уголовное дело «по факту хищения принадлежащих местной жительнице денег и завладения денежными средствами банка». Выяснилось, что некое лицо ввело обманом оформило на пенсионерку кредит. На момент принятия решения обязанность по выплате лежала на госпоже истице.

«Фактически денежные средства предоставлены не ей, а неустановленному лицу. Банком сведения о ее доходе проверены не были, воля на заключение кредитного договора не установлена»,— уточнили в суде. Отмечается, что в момент оформления договора потерпевшая не понимала значение своих действий. Версию подтверждает заключение экспертизы.

Светлана К. рассказала правоохранителям, что ей позвонили незнакомцы и предложили заработок в интернете. Истица согласилась. Мошенники сказали пенсионерке, что перечислили ей на карту 900 тыс. руб. — якобы для «служебного фонда их группы».

На самом деле это были кредитные средства.

Потерпевшую убедили снять деньги в банкомате и передать курьеру. О кредите она узнала от сотрудников банка, когда пришло уведомление о платеже. Судья Волжского районного суда Саратова Ирина Простакова признала 26 декабря 2025 года договор ничтожным и аннулировала задолженность истицы.

ВТБ не согласился с актом, «посчитав свои права нарушенными, ссылался на добровольность действий заемщика при заключении кредитного договора». Судья Ершов изучил материалы дела и пришел к выводу о правомерности решения первой инстанции. Судебно-психологическая экспертиза показала, что Светлана Коханюк во время заключения договора страдала психическим расстройством, из-за которого она не осознавала свои действия. Установлено, что потерпевшая не планировала брать кредит.

«Банк обязан был принять во внимание поведение клиента, убедиться, что сделка в действительности совершается определенным лицом, осознающим правовые последствия»,— говорится в релизе облсуда. Уточнить планы по подаче кассационной жалобы в ВТБ до конца дня не смогли. «Ъ — Средняя Волга» ждет ответ на официальный запрос.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит рассказал «Ъ», что по делам такого рода давно сформировалась практика на уровне Верховного суда РФ. «Суд признает подобного рода кредитные договоры не заключенными, поскольку должник не выразил должным образом волю на их заключение, в чем банк должным образом не убедился, хотя, как профессионал в подобного рода кредитных услугах, был обязан это сделать»,— заключил эксперт.

Дарья Васенина