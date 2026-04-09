В Москве задержан подозреваемый в убийстве астраханского омоновца, совершенном 27 лет назад

В Москве силовики задержали подозреваемого в убийстве астраханского полицейского, произошедшем 27 лет назад. Мужчине предъявлено обвинение, он находится в СИЗО, сообщили в астраханской полиции со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Москве спустя 27 лет задержали предполагаемого убийцу астраханского полицейского

Фото: max.ru / ivolk

Фото: max.ru / ivolk

По предварительным данным, в 1999 году сотрудник астраханского ОМОНа и его знакомый заступились за мужчину, которому угрожала группа молодых людей. Во время возникшей потасовки милиционера ранили. Позже он скончался в больнице. Тогда задержать нападавших не удалось. Было возбуждено уголовное дело об убийстве по ст. 105 УК РФ.

Преступник был обнаружен в столице. Его задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с астраханскими правоохранителями при поддержке Росгвардии. Уголовное дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ. Принимаются меры по задержанию соучастников преступления.

Марина Окорокова