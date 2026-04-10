В Саратове экс-прокурора Виталия Галанова осудили за нарушение тайны переписки

Мировой судья судебного участка № 1 Кировского района Ольга Трибунская назначила бывшему заместителю прокурора Волжского района Саратова Виталию Галанову штраф в 60 тыс. руб. Суд признал экс-прокурорского работника виновным в нарушении тайны переписки. От денежного взыскания осужденного освободили из-за истечения срока давности уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Симонова Фото: Ольга Симонова

Виталия Галанова обязали выплатить компенсации по гражданским искам. Потерпевший Дмитрий Вальков получит 100 тыс. руб. Еще четверо потерпевших — по 50 тыс. руб. каждый. Инцидент случился в марте 2024 года.

Экс-зампрокурора владеет таксомоторной фирмой ООО «Июнь». В конце 2023 года в эту организацию из ООО «Автопарк-центр» Дмитрия Валькова перешли автомобили такси. Господин Вальков объявил машины в розыск. Спустя несколько месяцев нашелся один из автомобилей.

На место прибыла следственная группа. Вместе с ней приехал и Виталий Галанов. Он начал грузить машину на эвакуатор. Дмитрий Вальков снимал происходящее на камеру телефона. Господин Галанов вырвал мобильник из рук владельца, забрал гаджет и закрылся в своем автомобиле.

По словам потерпевшего, в это время Виталий Галанов копировал все данные с чужого телефона: фото, аудиозаписи, переписки. Полицейские на месте не помогли потерпевшему. Пришлось вызывать еще один наряд. Прибывшая дознаватель села в машину к Виталию Галанову и не выходила оттуда полтора часа. Копирование тем временем продолжалось. Позже господин Галанов вернул телефон дознавателю, а та передала гаджет Дмитрию Валькову, который позже написал заявление и был признан потерпевшим.

Никита Маркелов