Перевод Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан обернулся уголовным делом на 500 млн руб.

Хамовнический районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при строительстве главной базы Каспийской флотилии ВМС РФ в Дагестане. Среди обвиняемых — чиновники военно-строительного комплекса и представители бизнеса, сообщает «Ъ-Кавказ».

Фото: Администрация Астрахани Каспийскую флотилию окончательно передислоцировали из Астрахани в Дагестан в 2021 году

Решение о переносе флотилии из Астрахани в Каспийск было принято в 2017 году на коллегии Минобороны РФ под председательством Сергея Шойгу. Часть контрактов на строительство новой базы была заключена с ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС). Возведение пирсов, причалов, административных зданий и жилья для военных оценили более чем в миллиард рублей. Ставшие основной уголовного дела хищения при выполнении этих контрактов происходили с 2020-го по 2023 год. Фигуранты умышленно завышали цены на стройматериалы и работы.

ФГУП «Главное управление специального строительства» зарегистрирована 21.04.1998 г. в Москве по адресу пер. Померанцев, д. 8, стр. 1. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Управление с сентября 2024 года осуществляет гендиректор Николай Волков. «ГУСС» имеет федеральное присутствие с десятью офисами в восьми регионах. Компания участвовала более чем в 6200 арбитражных делах на общую сумму около 588,6 млрд руб., причем большая часть споров связана с неисполнением обязательств. «ГУСС» участвовало в 187 госзакупках на сумму 41 млрд руб., заключило 179 контрактов на 40 млрд руб.

По данным Главного военно-следственного управления СКР, на скамью подсудимых сядут руководитель ГВСУ № 4 Минобороны РФ Астемир Абаев, его подчиненный Виталий Пронюшкин, гендиректор фирмы-подрядчика ООО «Трест» Марат Магомедов, а также Роберт Геворков и Тагир Абдуллаев. Следствие вменяет им мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ООО «Трест» было зарегистрировано 9 июля 2020 года в Махачкале по адресу проспект Гамидова, 18ж. Компания занимается добычей полезных ископаемых, специализируясь на разработке гравийных и песчаных карьеров. С момента основания генеральным директором является Марат Магомедов. Выручка компании падала с 2020 по 2022 год — с 450 млн руб. до 87,7 млн руб. «Трест» являлся участником двух госзакупок у заказчика ФГУП «ГУСС» на общую сумму более 600 млн руб. По обоим тендерам заключены контракты — в сентябре 2020-го и в мае 2021 года.

Известно, что господа Абаев и Пронюшкин отвечали за исполнение контрактов со стороны заказчика, остальные занимались поставкой материалов через ООО «Трест». Фигуранты искусственно завышали стоимость стройматериалов, а разницу в цене отправляли на подставные счета и обналичивали.

В феврале 2025 года Хамовнический районный суд отправил в СИЗО Астемира Абаева, Виталия Пронюшкина и Марата Магомедова. Господа Геворков и Абдуллаев скрылись, их разыскивает Интерпол. На имущество всех пятерых фигурантов наложен арест. Недвижимость, автомобили и счета обвиняемых оценили на общую сумму более чем в 100 млн руб.

Каспийская флотилия была успешно перебазирована из Астрахани в Дагестан в 2021 году. Сначала в соседнюю республику были отправлены вспомогательные суда, затем основные также поменяли место дислокации. Новая база имеет два пункта базирования — в Махачкале и в Каспийске.

Марина Окорокова