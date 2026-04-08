«Лукавая арифметика» и факты

Губернатор Роман Бусаргин отчитался перед думой о работе правительства области за 2025 год. Он назвал безработицу (0,3%) и снижение инфляции с 9,2% до 6,4%, отметил рост валового продукта и промышленности. Глава признал точечные ошибки: выдача лекарств льготникам, нехватка врачей, вторая смена в школах. Депутаты спросили про реконструкцию театра оперы и балета, доступность медицины в селах и отток кадров. Коммунист Александр Анидалов раскритиковал отчет: доходы и зарплаты в регионе низкие, инвестиции уступают соседям, область лидирует по оттоку населения. Его фракция при голосовании выбрала позицию «воздержалась». Другие депутаты приняли отчет к сведению.

На заседании Саратовской областной думы губернатор Роман Бусаргин отчитался о работе правительства за 2025 год. Он затронул экономику, сельское хозяйство, медицину, дороги, строительство, образование. Глава региона признал точечные ошибки правительства: например, с выдачей лекарств льготникам, нехватку врачей, то, что в школах все еще учатся во вторую смену. Он подчеркнул, что будет говорить о фактах, которые показывают реальную картину. По его словам, безработица в регионе остается на рекордно низком уровне — 0,3 %, а инфляция в прошлом году снизилась с 9,2% до 6,4%. Валовый региональный продукт вырос чуть больше чем на 1%, а промышленность — на 6,1%, отметил Роман Бусаргин. В инвестпортфеле региона 231 крупный проект на сумму более 900 млрд руб. Смертность в области снизилась на 12,9 %, подчеркнул губернатор.

В конце выступления глава регионе рассказал о масштабной реконструкции коммунальных сетей в областном центре — она стартует с 15 апреля, а также о переводе автобусов на брутто-контракты.

Депутаты спросили про реконструкцию театра оперы и балета. Губернатор назвал этот объект одним из самых сложных в регионе. Памятник удалось сохранить: он законсервирован, за его состоянием следят, заверил докладчик. В мае — июне этого года планируют доработать проект реконструкции — на это обращали внимание все эксперты, которые с ним знакомились. Роман Бусаргин напомнил, что государству вернули 1 млрд руб. неотработанного аванса, который полагался бывшему подрядчику. По окончании корректировки проекта регион займется подачей заявок на дополнительное финансирование.

Прозвучал вопрос о недоступности медицинской помощи: из-за оптимизации в сельской местности люди фактически отрезаны от врачей. Чтобы попасть на прием, приходится часами добираться до поликлиник, платить тысячи рублей за такси. Например, жителям Гагаринского района трудно попасть к узким специалистам, ездят в поселок Соколовый. Депутатов интересовало, почему нельзя дать людям возможность обследоваться в ближайшей поликлинике, больнице Саратова, хотя бы в Заводском районе. Губернатор ответил, что люди могут прикрепляться к ближайшему учреждению независимо от прописки. Например, к новой поликлинике в «Авиаторе» могут прикрепиться жители села Синенькие.

Депутатов волновал отток кадров из региона. Роман Бусаргин ответил, что молодым специалистам помогают разными способами, а еще нужно лучше налаживать связи между предприятиями и вузами.

Отвечая на вопрос о качестве общественного транспорта, губернатор заверил, что автобусный парк продолжат обновлять, а темпы ремонта дорог не снизят. Глава региона отдельно отметил, что проблемы водоснабжения и водоотведения левобережья держит на контроле.

Депутат Дмитрий Пьяных (ЛДПР) назвал спорным утверждение губернатора о том, что область вошла в фазу устойчивого развития. По его словам, для отчета выбирают красивые цифры и факты, а то, что в упадке, в отчет не попадает и остается за кадром. Например, демография. Системного подхода к решению этих проблем до сих пор нет. Говорить о привлекательности для инвесторов нельзя, а новый асфальт порой и месяца не держится. По словам депутата, сами саратовцы в ужасе от состояния дорог, особенно этой весной. Есть вопросы и к концессиям. По итогам концессионного соглашения с КВС Саратов еще остался должен компании больше 2 млрд руб. Много нареканий и по теплоснабжению. Но шагов, чтобы это предотвратить, тоже не видно.

Депутат Антонина Галяшкина («ЕР») отметила принципиальную позицию губернатора в помощи участникам СВО и их семьям, а также усилия правительства, чтобы привлечь молодых специалистов в села области.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) раскритиковал работу правительства с ресурсоснабжающими организациями: те выставляют людям необоснованные счета.

«Выйдите к людям и расскажите про рост коммунальных платежей на 1,2 %. Только каску не забудьте — а то народ быстро сократит число госслужащих»,— заявил депутат.

По его словам, коммунальная инфраструктура изнашивается быстрее, чем ее ремонтируют. До сих пор во многих селах нет нормальной воды. Депутат предложил убрать «лукавую арифметику» и говорить об экономике честно.

По среднедушевому доходу область в восьмом десятке по стране, по средней зарплате в ПФО — на 11-м месте из 14. При этом разница с последним местом — всего 150 руб., со средней по ПФО — уже 11 тыс. руб., а с максимальной — 23 тыс. руб. Поэтому молодежь и уезжает, предположил господин Анидалов.

Росстат показывает рост промышленности в регионе на 1%, а налоговые доходы при этом падают, подчеркнул коммунист.

Если сравнивать инвестиции, Саратов выглядит хуже соседей: инвестиции в основной капитал Оренбурга — 246 млрд руб., Перми — 378 млрд руб., Новгорода — 379 млрд руб., Самары — 350 млрд руб., а Саратова — 198 млрд руб.

Область в числе лидеров по оттоку населения. По словам Александра Анидалова, люди оценивают работу правительства ногами. Отчет губернатора его фракция положительно оценить не может, поэтому голосовать будет «воздержалась». Депутаты остальных фракций единогласно приняли отчет к сведению. В конце заседания председатель областной думы Алексей Антонов («ЕР») поблагодарил губернатора за честный и конструктивный диалог с региональным парламентом.

Татьяна Смирнова