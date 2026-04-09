Курочка — не дурочка

В суд поступило дело фактического директора саратовского «Ростикса» Екатерины Куликовой. Фигурантке вменяют уклонение от налогов 59 млн руб. Юристы считают, что дело прекратят в связи с погашением ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове директора сети ресторанов обвиняют в неуплате налогов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Прокуратура Саратовской области передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). На скамье подсудимых — 47-летняя Екатерина Куликова. Следствие установило, что она является фактическим директором 17-ти организаций, обеспечивавших работу в Саратове сети быстрого питания «Ростикс» (ранее KFC).

Правоохранители полагают, что с 2019-го по 2021 год фигурантка, «будучи генеральным директором коммерческой организации, обладая полномочиями единоличного исполнительного органа, также фактически выступая главным бухгалтером, осуществляла руководство 17-ю фирмами». «Обвиняемая знала, что компании образуют единый хозяйствующий субъект, и это влечет обязанность платить налог на добавленную стоимость. Однако вопреки требованиям закона применялась упрощенная система налогообложения»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ущерб казне оценили в 59 млн руб. Во время следствия сумму полностью возместили. Дело рассмотрит Кировский районный суд Саратова.

Ранее «Ъ — Средняя Волга» писал со ссылкой на итоги проверки ФНС об установленном ущербе более 400 млн руб. Тогда речь шла о 19-ти организациях.

Юрлица были зарегистрированы на отца и сына — Михаила и Виктора Захаровых. Фактически компании управлялись ООО «Рус-Сар», которая аккумулировала средства и распределяла их через займы. Фиктивное разделение использовалось для применения льготных налоговых режимов (ЕНВД и УСН) вместо общей системы с НДС и налогом на прибыль.

В результате, по прежней оценке ФНС, структуры Захаровых могли не доплатить более 437,6 млн руб. налогов и взносов за 2019–2021 годы. Среди прочих нарушений — вывод почти 186,5 млн руб. дивидендов через адвоката и бухгалтера с неуплатой НДФЛ (24,5 млн руб.), а также минимизация страховых взносов с помощью «ученических договоров». Приговоры за легализацию 110 млн руб. вынесли бухгалтеру Елене Сорокиной (семь лет общего режима) и адвокату Вадиму Маркелову (11 лет общего режима, ушел на СВО).

Дело с высокой долей вероятности закроют в связи с возмещением ущерба, предположил в беседе с «Ъ» адвокат Андрей Морозов. «Значит, директор фирмы не дала показания и не сказала, что учредитель ей давал такие команды. Поэтому владельца не привлечешь»,— объяснил собеседник. При этом отмена наказания для Сорокиной и Маркелова маловероятна, считает адвокат.

Дарья Васенина