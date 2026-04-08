В Саратове и Балакове откроют два путевых отеля федеральной сети за полмиллиарда

Саратовская область и ООО «ТриА Девелопмент» подписали соглашение о строительстве двух путевых отелей в Саратове и Балаково. Общий объем инвестиций — более 490 млн руб., планируется создать более 30 рабочих мест, сообщили в региональном мининвесте.

Фото: Министерство инвестиционной политики Саратовской области

В Балаково отель планируют ввести в июле 2026 года. В Саратове стройка начнется после получения разрешения, сдача намечена на 2027 год.

Сейчас сеть насчитывает 18 отелей в 13 регионах России. К концу года компания намерена расшириться до 25 объектов.

ООО «ТриА Девелопмент» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Компания работает в сфере гостиничного бизнеса. По итогам 2025 года составила 72 млн руб., убыток — 678 млн руб. Юрлицо учреждают АО «Атриум» (50%), Александр Корешев и Ирина Филатова (по 25%). Господин Корешев ранее руководил структурами группы «Интер РАО», которая через другие юрлица владеет 83,5% «Саратовэнерго».

Нина Шевченко