Волгоградский суд рассмотрит дело о незаконном производстве лекарств для животных

В Волгоградской области под суд пойдет директор коммерческой организации в сфере ветеринарии. Женщину обвиняют в незаконном производстве и сбыте незарегистрированных лекарственных средств для животных (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ), сообщает СУ СКР по региону.

Обвиняемая заработала на подпольных средствах для животных более 20 млн руб

По данным следствия, организация, в которой фигурантка была руководителем, имела лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, в том числе розничную торговлю лекарствами для ветеринарии. С 2023-го по 2024 год обвиняемая нелегально производила и продавала препараты, не прошедшие государственную регистрацию. Кроме того, продукция не была включена в реестр лекарственных средств для животных. Экспертизу качества препараты также не проходили.

Женщина не предпринимала никаких мер по регистрации и легализации произведенной продукции. За указанный период фигурантка заработала на подпольных средствах для животных более 20 млн руб. Уголовное дело будет рассматривать суд.

