Глава СКР хочет знать, почему под Астраханью трехлетняя девочка ушла из детсада

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову представить доклад по делу девочки, которая ушла из детского сада и пострадала от нападения бродячих собак. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в информцентре СКР.

Инцидент произошел 7 апреля в селе Черный Яр Астраханской области. Ребенок 2023 года рождения остался без присмотра воспитателя, заметил открытую калитку на территории дошкольного учреждения, вышел за забор и направился в расположенный рядом парк.

В сквере на девочку напали бездомные собаки. С укушенными ранами туловища ребенка госпитализировали, после чего перевели в областную клиническую больницу. Следственные органы проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

