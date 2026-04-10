Председатель саратовского арбитража Алексей Горябин отправлен в отставку

Алексей Горябин, председатель Арбитражного суда Саратовской области, отправлен в отставку. Такое решение было принято Высшей квалификационной коллегией судей накануне.

Господин Горябин занимал пост председателя саратовского арбитража с 2017 года. В декабре 2023-го его полномочия были продлены. С апреля 2014-го по ноябрь 2017 года Алексей Горябин был заместителем председателя Арбитражного суда Татарстана, ранее — судьей Арбитражного суда Самарской области.

Помимо господина Горябина, ВККС прекратила полномочия 38 судей и руководителей судов по заявлениям об отставке.

Марина Окорокова