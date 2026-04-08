Саратовская область возглавила регионы ПФО по экспорту сельхозпродукции

В Саратовской области доля сельского хозяйства в экономике региона по объему произведенной продукции составляет 17%. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргинна заседании областной думы, выступая с отчетом о работе правительства за прошлый год.

Последние 6 лет регион лидирует в ПФО по экспорту продукции агро-промышленного комплекса, рассказал чиновник. В прошлом году плановый показатель был перевыполнен в 1,5 раза. Намолочено свыше 5,5 млн тонн зерна, что на треть больше, чем годом ранее. Это первый показатель в Приволжском федеральном округе и седьмой в Российской Федерации. Саратовская область также занимает первое место в стране по объему собранного подсолнечника, регион лидирует в ПФО по сбору овощей в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Из других показателей: рост в 1,7 раза по сахарной свекле, 147% — по сое, а также увеличение в 1,6 раза по плодово-ягодной продукции.

Что касается животноводства, то по итогам прошлого года Саратовская область занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе по поголовью овец и коз, 12-е место в России по численности крупного рогатого скота и входит в топ-20 регионов по производству молока и яиц.

Особое значение имеет государственная программа комплексного развития сельских территорий, в рамках которой было направлено 2,1 млрд руб., что в 1,2 раза больше, чем в 2024 году.

