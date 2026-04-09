24 жителя Волгограда подали коллективный иск к операторам, Роскомнадзору и ФСБ

Краснооктябрьский районный суд Волгограда приостановил производство по иску юриста Максима Конобеевских к ПАО «Вымпелком» (оператор «Билайн») по поводу отсутствия интернета. Причиной, согласно карточке дела, стало появление аналогичного дела с участием господина Конобеевских в другом споре. 2 апреля юрист и еще 23 человека подали коллективное заявление в Центральный райсуд Волгограда к «Вымпелкому», МТС, «Мегафону», региональному управлению Роскомнадзора и УФСБ. Дата первого слушания еще не назначена.

Спор с «Билайном» начался еще в октябре 2025 года, когда Максим Конобеевских обратился в суд с иском к оператору о защите прав потребителей. По данным V1.RU, претензии абонента связаны «с невозможностью воспользоваться функционалом сетевой инфраструктуры, за доступ к которой он платит ежемесячный тариф».

В декабре районный суд вынес оставил иск без рассмотрения. Основание — несоблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом «О связи». Суд указал, что направленные через чат-бота в приложении «Билайн» претензии не позволяют бесспорно установить, в отношении каких конкретно договоров и номеров они предъявлены. Кроме того, на момент обращения в суд не истек установленный законом срок рассмотрения претензии, отмечается в акте суда.

Волгоградец обжаловал решение в областном суде. В феврале этого года апелляция отменила определение первой инстанции. Облсуд сослался на разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, согласно которым направление обращения через информационно-телекоммуникационную сеть может свидетельствовать о соблюдении досудебного порядка, если такой способ переписки является сложившейся деловой практикой между сторонами. Также суд учел, что ответчик своевременно не заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, а претензия была рассмотрена в день поступления. Дело было направлено в Краснооктябрьский районный суд на новое рассмотрение в марте.

Нина Шевченко