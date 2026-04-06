Пензенская ФНС предъявила жене экс-владельца «Биотэка» Шпигеля требования на 8,2 млрд

Налоговая служба Пензенской области подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием внести около 8,2 млрд руб. в перечень кредиторских задолженностей Евгении Шпигель, сообщает «Ъ». Она является супругой бывшего члена Совфеда и осужденного владельца фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля. Суд назначен на май этого года.

Евгения Шпигель является бенефициарным владельцем сети аптек "Фармация", входящей в группу компаний "Биотэк"

Евгения Шпигель является бенефициарным владельцем сети аптек «Фармация», входящей в группу компаний «Биотэк». В декабре 2022 года банк «Санкт-Петербург» подал иск о несостоятельности фармацевтической сети. Задолженность «Фармации» составила 100 млн руб., в июне 2025-го компанию признали банкротом. В сентябре процедуру реструктуризации долгов ввели в отношении госпожи Шпигель по инициативе «Биотэк». Ее долг, включенный в реестр, составлял 202,6 млн руб.

Сегодня на заседании арбитражного суда пензенское УФНС предъявило к ней требования на более чем 8 млрд руб. Эту сумму с членов семьи Шпигель, компании «Биотэк» и других лиц Октябрьский суд Пензы взыскал в пользу государства в январе 2024 года. Иск Генпрокуратуры с требованием признать, что средства были получены незаконным путем в результате коррупции, был удовлетворен.

В 2024 году Бориса Шпигеля Измайловский суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы за взятки на сумму более 30 млн руб. экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за заключение с его фирмами контрактов на поставку медикаментов. Позже его освободили от отбывания наказания из-за ухудшения здоровья. Бывший владелец «Биотэка» остался должен 450 млн руб. штрафа.

Марина Окорокова