Мэрия Астрахани пытается отказаться от сетей к жилому комплексу «Бруклин»

Мэрия Астрахани обжалует отказ в пересмотре дела о передаче в муниципальную собственность инженерных сетей к многоэтажному дому на ул. Автомобильной, 8. В апреле заявление оставили без движения до 5 мая, поскольку другие участники процесса не получили копии жалобы.

Спор начался в сентябре 2024 года по иску специализированного застройщика «Хорошо». Компания настаивала, что чиновники не принимают мер по постановке коммуникаций, проведенных к жилому комплексу «Бруклин», на учет, и требовала признать бездействие незаконным. В июне 2025 года иск к городской администрации был удовлетворен.

Однако в конце октября мэрия пыталась оспорить вынесенное решение, обязывающее ее принять на баланс инженерные сети. Согласно акту суда, чиновники посчитали, что у сетей уже есть законный владелец. Основанием для пересмотра, по мнению администрации, стала справка МУП «Астрводоканал» от 15 октября 2025 года. Из нее следовало, что самотечная сеть канализации от ЖК «Бруклин» подключена к сетям и канализационной насосной станции, находящимся на балансе ООО СЗ «Правда».

Представители власти настаивали, что оснований для признания сетей бесхозными и принятия их в муниципальную собственность нет. Но Арбитражный суд Астраханской области не согласился с доводами администрации. В декабре суд постановил, что из представленных документов не следует принадлежность построенных сетей компании «Правда». В определении отмечается, что все ключевые обстоятельства — факт строительства сетей ООО СЗ «Хорошо», ввод дома в эксплуатацию и отсутствие собственника коммуникаций — были установлены еще при вынесении первоначального решения.

«Администрация пытается через механизм пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, добиться переоценки обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом, скрытой формой его обжалования. При этом пассивная позиция ответчика в ходе судебного рассмотрения дела не может являться основанием для пересмотра состоявшегося судебного акта в обозначенном порядке при явной осведомленности ответчика об обстоятельстве, не являющимся вновь открывшемся», — резюмировал суд.

ООО СЗ «Хорошо» зарегистрировано в Астрахани в 2019 году, входит в группу компаний «Хорошо». Гендиректором и единственным владельцем указан Евгений Юрин. Он также учреждает ООО СЗ «Правда», ООО СЗ «Хорошострой», ООО СЗ «Хорошоальянс» и ООО СЗ «Хорошоздесь». В 2025 году выручка СЗ «Хорошо» составила 32 млн руб., чистые убытки 1,5 млн руб. СЗ «Правда» завершило прошлый год с оборотом 72 млн руб. и прибылью в 132 млн руб. На сайте ГК «Хорошо» представлено три проекта: ЖК «Бруклин» на ул. Автомобильной, 8 (сдан в первом квартале 2026 года), ЖК «Бабайка» на 7-м Углегорском переулке, 24 (сдача во втором квартале 2026 года) и ЖК «Манхэттен» на ул. Брестской, 28/1 (сдача в четвертом квартале 2027 года).

Нина Шевченко