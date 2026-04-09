Однажды в ЛНР

Приволжский районный суд огласил приговор бывшему заместителю министра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамину Агаеву и его сообщнику Поладу Бекерову. Экс-чиновник признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и на получение соцвыплат, его подельник — в покушении на мошенничество, сообщили в прокуратуре. Размер требований Агаева к предпринимателю составил 18,5 млн руб., кроме того, он пытался получить из Соцфонда 3 млн руб. по поддельной справке о травме во время командировки в ЛНР.

Фото: администрация Астраханской области Рамина Агаева признали виновным в попытке похитить более 18 млн рублей

Приволжский районный суд Астраханской области вынес приговор экс-замминистра строительства и ЖКХ Рамину Агаеву и его сообщнику, ИП Поладу Бекерову. Фигурантов признали виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а бывший чиновник также в покушении на мошенничество при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным суда, в мае 2025 года экс-замминистра Рамин Агаев совместно с Поладом Бекеровым, пообещав подрядчику содействие в приемке работ по восстановлению инфраструктуры в ЛНР, потребовали у него 18,5 млн руб. Передача денег должна была состояться 7 мая того же года, однако злоумышленников задержали сотрудники УФСБ при получении муляжа.

Кроме того, в апреле 2025 года, находясь в командировке в ЛНР, чиновник оформил поддельную медицинскую справку о травме. Подложный документ он намеревался представить в астраханское отделение Соцфонда России для получения единовременной выплаты в 3 млн руб.

Рамин Агаев дважды был в командировке в подшефном Астраханской области Кременском районе ЛНР. Там он курировал работу восстановительных бригад. В ноябре 2024 года он получил ранение в результате атаки БПЛА, был госпитализирован. Весной 2025 года его машина снова попала под обстрел со стороны ВСУ в населенном пункте Кременная. Тогда пострадали только водитель и сотрудник астраханского минЖКХ, сообщили в правительстве ЛНР.

В мае прошлого года экс-чиновника заподозрили в махинациях при строительстве за счет бюджета. В том же месяце суд отправил его в СИЗО. 6 апреля гособвинение запросило Агаеву восемь лет лишения свободы

Сегодня, 9 апреля, суд назначил Агаеву четыре года колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на два года. Полада Бекерова суд приговорил к трем годам аналогичного режима.

С 2008-го по 2017 год Агаев был зарегистрирован в Астрахани как индивидуальный предприниматель. Занимался перевозками пассажиров и розничной торговлей одежды. В 2021 году в СМИ появились сообщения о том, что на тот момент еще замминистра самостоятельно ремонтировал дорожные ямы в Астрахани.

В июне 2022 года Арбитражный суд Астраханской области признал Рамина Агаева банкротом по его собственному исковому заявлению. Изначально задолженность перед кредиторами составляла более 2,4 млн руб. Впоследствии сумма требований ООО «Авантаж», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО «Банк Русский Стандарт» была уменьшена до 1,87 млн руб. В 2023 году должника освободили от исполнения требований, поскольку у него отсутствовало имущество, которое можно было бы включить в конкурсную массу. Признаки преднамеренного или фиктивного банкротства отсутствовали. Требования кредиторов погашены на 0,64% (11,9 тыс. руб.), указано в акте суда.

Нина Шевченко