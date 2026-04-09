«Микроб» объявил третий тендер на ремонт здания бывшей школы №99 в Саратове

Российский противочумный институт «Микроб» в Саратове объявил конкурс на третий этап восстановления бывшей школы № 99 на улице Университетской, 44. Соответствующее извещение появилось на сайте «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Начальная максимальная цена контракта составляет 236,5 млн руб. Подрядчику предстоит проложить наружные сети водоотведения, смонтировать комплексы биологической безопасности на первом и втором этажах, а также установить внутренние инженерные системы: вентиляцию, кондиционирование, отопление, электроосвещение, силовое оборудование, молниезащиту с заземлением, электрообогрев кровли, водоснабжение и водоотведение. Кроме того, в здании появятся сети связи, телефонизация, радиофикация, видеонаблюдение, локальная вычислительная сеть, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, контроль доступа и охранная сигнализация. Выполнить все работы необходимо до 31 августа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 апреля. Итоги торгов подведут 8 мая. Восстановленный объект займет научно-образовательный консорциум «Будущее биологии и медицины».

Саратовская гордума в апреле 2022 года передала здание бывшей школы и земельный участок площадью почти 4,8 тыс.кв. метров в федеральную собственность института «Микроб». К тому моменту история разрушения старинного здания длилась 16 лет.

В конце 2023 года институт провел торги на первый этап реставрации. Победу одержало саратовское ООО «Эверест-СИ» с ценой контракта 377,6 млн руб. Эта же компания выиграла тендер на капремонт ограждения. В ноябре прошлого года на втором этапе работ, оцененном в 145,5 млн руб., контракт как с единственным участником снова заключили с «Эверест-СИ». На третий этап компания может подать заявку на общих основаниях.

Никита Маркелов