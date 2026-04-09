Врио Ершовского района Саратовской области назначен Андрей Шубин

С 10 апреля обязанности главы Ершовского района Саратовской области будет официально исполнять первый заместитель Андрей Шубин. Такое решение 9 апреля единогласно приняли депутаты районного собрания, удовлетворив заявление о сложении полномочий Константина Мызникова.

Фото: Министерство внутренней и муниципальной политики

Господин Мызников возглавлял район с начала 2024 года. В марте 2026 года он был задержан по подозрению в коррупции. В отношении экс-чиновника избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие продолжается.

Нина Шевченко