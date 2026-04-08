В четырех районах Саратовской области откроют центры реабилитации для участников СВО

В Саратовской области появится четыре центра реабилитации участников СВО. Их планируют создать в течение года, сообщил глава региона Роман Бусаргин в ходе отчета об итогах работы за 2025 год в облдуме.

Фото: t.me / pool_64

Реабилитационные центры будут созданы в Энгельсском, Хвалынском, Вольском и Пугачевском районах. «Реабилитация должна быть доступна не только в Саратове», — заявил губернатор. Центры будут действовать на базе сформированных учреждений.

Бойцам СВО будут предоставлять широкий спектр услуг, в том числе медицинских. Кроме того, в учреждениях создадут условия для занятий адаптивным спортом. По словам господина Бусаргина, в правительстве региона обсуждают возможность создания реабилитационных центров для участников СВО на территории каждого муниципального района.

