Александр Матушкин стал главой Фроловского района Волгоградской области

Фроловский район Волгоградской области возглавил Александр Матушкин. Его единогласно избрали депутаты районной думы. До этого господин Матушкин временно исполнял эти же обязанности.

Александр Матушкин избран главой Фроловского района

Фото: Администрация Волгоградской области Александр Матушкин избран главой Фроловского района

В администрации региона отметили, что Александр Матушкин хорошо известен жителям Фроловского района и имеет большой опыт управленца. Новый глава работал в сфере молодежной политики, а также занимал руководящие должности в отрасли ЖКХ. В 2021 году был избран председателем Фроловской гордумы.

В декабре прошлого года пост главы Фроловского района покинул Владимир Шкарупелов, перейдя на работу в облпромторг и ТЭК. Врио главы района стала Елена Никитина, а затем Александр Матушкин.

Марина Окорокова