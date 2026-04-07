В Саратовской области обнаружены очаги лейкоза крупного рогатого скота
В Советском районе Саратовской области ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота, сообщили в региональной службе ветеринарии. Документ подписал руководитель ведомства Алексей Балалаев.
Фото: Марина Окорокова
Первая неблагополучная зона расположена в поселке Советское. С 1 апреля текущего года территория в радиусе километра от источника заражения признана опасной. Второй очаг лейкоза КРС зафиксирован в селе Золотая Степь. На время карантина для животноводов ввели ряд запретов.
Фермерам предписали остановить вывоз скота за пределы карантинной зоны, а также запретили совместное содержание зараженных и здоровых животных. Это касается не только загонов, но и площадей для выгула. Нарушение правил, по словам ветеринаров, может спровоцировать заболевание всего поголовья.
Лейкоз КРС — заболевание, вызываемое вирусом лейкоза, которое приводит к образованию опухолей и нарушению работы иммунной системы у животных. Болезнь напрямую не передается человеку, но может угрожать здоровью через продукты питания.