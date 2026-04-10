Охранную зону Кумысной поляны расширили в Саратове

В Саратове приняли решение об увеличении охранной зоны памятника природы «Кумысная поляна». Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

Территорию увеличили на 215 га. Добавили участок возле пос. Соколовый. Там растут дубы и сосны. Напомним, возле указанного места достраивают Столыпинский индустриальный парк. Экоактивисты и местные жители выступали против его строительства. Подробнее в материале «Ъ-Средняя Волга».

Господин Бусаргин назвал решение о расширении охранной зоны продолжением начатой несколько лет назад работы по сохранению и защите памятника. Теперь суммарная площадь особо охраняемой зоны составляет порядка 7 тыс. га. Глава региона напомнил, что в Саратовской области существуют 99 подобных территорий: три — федерального значения, 92 — регионального, четыре — местного. Общая площадь превышает 186 тыс. га.

Дарья Васенина