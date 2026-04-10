Годовой отчет подсудимого

В Кировском районном суде с показаниями выступил экс-гендиректор АО «КБПА» Максим Шихалов. Его обвиняют в растрате при аренде генератора на завод и автомобиля. Он не признает вину и заявляет, что предположения следствия в растрате не имеют подтверждений и доказательств. В частности, не доказана его причастность к аренде из-за отсутствия подписанных им документов. Гособвинение по итогам допроса не придумало, что спросить у обвиняемого.

В Кировском районном суде продолжились слушания по делу бывшего генерального директора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА) Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова. В четверг, 9 апреля, судья Дмитрий Кочетков выслушал показания Господина Шихалова.

Максима Шихалова и Владимира Пожарова обвиняют в растрате 4 млн руб. при аренде ДГУ (ст. 160 ч. 4 УК РФ). По версии следствия, они в 2021 году способствовали заключению договора, что якобы нанесло ущерб предприятию. Господину Пожарову дополнительно вменяют мошенничество (ст. 159 ч. 4 УК РФ), связанное с возможным получением премий сотрудников, господину Шихалову — еще один эпизод растраты (ст. 160 ч. 4 УК РФ) при аренде автомобиля. Оба вину не признают.

Гособвинителем на процессе выступает помощник прокурора Кировского района Елизавета Иванова. Адвокатом господина Шихалова является Татьяна Шилова, защиту господина Пожарова осуществлял на заседании Антон Тимофеев.

В ходе допроса господин Шихалов опроверг вменяемые ему обвинения в двух эпизодах растраты (ст. 160 ч. 4 УК РФ), связанных с арендой дизель-генераторной установки (ДГУ) и автомобиля. По его словам, к обоим случаям он не имеет никакого отношения.

«Больше года, что я нахожусь под арестом, ни следствие ни прокуратура не разъяснили мне, в чем моя вина. Вина появляется там, где совершены противоправные действия, я не совершал никаких противоправных действий. Все домыслы и предположения следователя по аренде ДГУ и автомобиля не имеют подтверждений и доказательств»,— заявил Максим Шихалов.

Он напомнил, что ДГУ на предприятие брали в аренду в законном порядке путем конкурентной закупки, которую организовала закупочная комиссия. Ни на одном из этапов Максим Шихалов не принимал решения: он не входит в состав закупочной комиссии, он не подписывал документы об аренде, он не осуществлял платежи. Неясен ему оказался и довод следствия, согласно которому завод мог использовать альтернативные источники энергии. «Какие? Солнечные батареи или ветряные мельницы?»— задался вопросом господин Шихалов.

Причиной периодических отключений электричества является отсутствие линии — и тогда и сейчас КБПА получал питание через соседний Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе по кабелю 1969 года.

На заседании адвокат Татьяна Шилова уточнила у подсудимого, в чем конкретно заключается ущерб «государству и обществу», как говорится в обвинительном заключении. Господин Шихалов ответил, что не понимает, о каком ущербе идет речь, так как ДГУ, наоборот, помогала избежать простоев производства, и, соответственно, завод не терпел убытки.

«Никаких интересов мы не нарушали, наоборот, мы обеспечили гособоронзаказ благодаря этой дизель-генераторной установке. Мы отгрузили все вовремя, объемы предприятия увеличились в три раза, производительность труда увеличилась на 15-20%, средняя зарплата за восемь лет выросла с 25-30 тыс. руб. до 107 тыс. руб. Предприятие процветало, недаром нам вручили штандарт губернатора Саратовской области», — рассказал Максим Шихалов.

По его словам, сотрудникам КБПА при его руководстве оказывалась социальная поддержка, в том числе санаторно-курортное обеспечение, улучшенное медицинское обслуживание.

«Мы были одной семьей. Самой большой расход в бюджете у нас был на социальные нужды, поддержку. Мы проводили ежегодные выездные мероприятия семьями, оказывали поддержку детским домам, детям-инвалидам, строили детские площадки, сопровождали соревнования, в том числе для детей с церебральным параличом»,— отметил экс-гендиректор

По эпизоду аренды автомобиля Максим Шихалов высказал аналогичную позицию. По его словам, процессами в данном случае занимались акционеры и совет директоров предприятия. Иномарка, оставшаяся от прежнего руководителя завода, оказалась неисправной в 2017 году, когда он устроился на КБПА гендиректором.

«Это решение принято собственниками. Они мне дали новую машину, а ту машину забрали в трейд-ин»,— сообщил обвиняемый, отметив, что никакого участия в этом не принимал.

Отвечая на вопрос судьи, Максим Шихалов сообщил, что помимо указанной иномарки на предприятии использовался и другой транспорт: транспортер, грузовой минивэн, легковая машина для перевозки «секретки», также служебный автомобиль был у заместителя. Поэтому почему именно Mercedes для поездок гендиректора заинтересовал следствие, остается неясным, отметил подсудимый.

Потерпевшим по эпизоду с автомобилем является Владимир Чернышкин, руководивший КБПА в 1995-2013 годах и осужденный за махинации на предприятии в 2017 году. На одном из прошедших заседаний он заявил, что считает себя потерпевшим, так как траты на транспорт наносят урон акционерам.

С заявлением он обратился только в 2025 году. В январе на заседании выяснилось, что это произошло, когда его вызвала следователь. Оказалось, что сами автомобили потерпевший никогда не видел. С Максимом Шихаловым он лично не знаком, но признался в неприязненных к нему отношениях.

В своих показаниях Максим Шихалов отметил, что акции Владимира Чернышкина были арестованы еще в период следствия, а затем якобы обращены в счет погашения ущерба, нанесенного его преступлением. Так что получать прибыль с них он никак не мог.

Подсудимый также напомнил, что неоднократные проверки, ежегодные аудиты на уровне госкорпорации «Ростех» не выявили нарушений, в том числе при аренде ДГУ. Предприятие показывало успехи, и обеспечивало качественное выполнение гособоронзаказа, в том числе с началом СВО. В 2016 и 2023 годах КБПА с визитом посещал вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Я могу с гордостью сказать, что на всех вертолетах России стоят наши комплексы. Сейчас они выполняют задачи на СВО, и спасли много жизней летчиков»,— заявил экс-гендиректор КБПА.

У гособвинителя, в отличие от адвокатов и суда, не нашлось ни одного вопроса для подсудимого. Заседание отложили до 20 апреля.

Максим Шихалов находится под стражей уже больше года — с 22 марта 2025 года. Изначально обвинение несколько месяцев строилось по ст. 285.4, ч. 1 (Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Уголовное дело в итоге прекратили за отсутствием состава преступления, но из СИЗО не выпустили. В декабре 2025 года суд продлил арест на шесть месяцев, несмотря на заявления защиты о плохом здоровье обвиняемого, необходимости проведения операции на сердце и наличии у него на иждивении семилетней дочери.

Владимир Пожаров находится под домашним арестом, его допрос еще не проводился. Его, помимо растраты при аренде ДГУ, также обвиняют в мошенничестве (ст. 159 ч. 4 УК РФ), связанным с возможным получением премий сотрудников.

Ольга Симонова