Суд приговорил пензенца к 13 годам строгого режима за госизмену
Пензенский областной суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следствие установило, что мужчина был не согласен с политикой РФ и ходом СВО. В мае 2024 года собрал через интернет данные о военном предприятии в регионе и намеревался передать их украинским спецслужбам.
Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на год и штрафу в 300 тыс. руб. Приговор пока не вступил в силу.