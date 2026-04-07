«Русснефть» открыла в Саратовской области четыре дочерние структуры

ПАО «Русснефть» учредило в Саратовской области четыре новые дочерние компании. Это произошло в конце марта 2026 года. Информация о регистрации юрлиц появилась в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Компании получили названия «Алексеевское», «Осиновское», «Родионовское» и «Генеральское». Каждая из четырех структур полностью принадлежит «Русснефти». Основной вид деятельности новых обществ — это добыча нефти и попутного нефтяного газа. Каждая из них будет отвечать за разработку конкретных участков.

Руководителем всех четырех обществ назначен Игорь Тавлуй. Он фигурирует в реестре как единоличный исполнительный орган с момента создания каждой структуры. Ранее господин Тавлуй возглавлял ООО «ЦГК Холдинг» (независимая частная нефтегазовая компания).

Новые компании уже получили статус действующих юрлиц. Их зарегистрировали в Саратове. Другие детали операционной деятельности, включая параметры лицензий или объемы будущей добычи, в открытых данных пока отсутствуют.

Никита Маркелов