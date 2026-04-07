Астраханский суд рассмотрит дело ОПГ, похитившей больше 25 млн ипотечных госсубсидий

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело семи членов преступной группировки, обвиняемых в 57 эпизодах мошенничества в сфере господдержки семей (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Общая сумма ущерба от противоправной деятельности составила 25,6 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Фото: УМВД России по Астраханской области

Фото: УМВД России по Астраханской области

По данным ведомства, в состав ОПГ входили должностные лица и работники коммерческой организации в сфере кредитования под залог недвижимости, а также риэлторы и оценщики имущества. Следствие полагает, что фигуранты с октября 2021 года по июль 2024 года похищали бюджетные деньги, которые выделялись семьям с детьми для погашения ипотечных займов на жилье. Делали они это с помощью завышения реальной стоимости земельных участков.

Фигуранты в интернете находили семьи, готовые незаконно обналичить сертификаты, предназначенные для улучшения жилищных условий. Один из обвиняемых готовил недостоверные отчеты об определении рыночной цены участков. В дальнейшем эти документы позволяли членам ОПГ оформлять государственные субсидии на большие суммы. Полученные средства фигуранты обналичивали. У владельцев сертификатов оставалась лишь малая часть бюджетных денег и земельный участок.

По информации регионального УМВД России, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 8 млн руб. Трое фигурантов находятся под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Марина Окорокова