Суд взыскал с мэрии Заречного 20,2 млн рублей за складирование снежных масс

Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск Росприроднадзора к администрации Заречного о взыскании 20,25 млн руб. ущерба, причиненного почвам при складировании снежных масс. Об этом сообщили в природоохранном ведомстве.

Согласно акту суда, нарушение выявили в июле 2024 года во время выездного обследования. Площадь загрязненного участка с неразграниченной госсобственностью — более 3,6 тыс. кв. м. Лабораторные исследования показали превышение нефтепродуктов и натрия. Поскольку участок находится в неразграниченной собственности, ответственность за его содержание возложена на администрацию города.

Администрация в суде заявляла, что ее вина не доказана, отбор проб проведен незаконно. Суд эти доводы отклонил. Претензию Росприроднадзора администрация получила 4 февраля 2025 года, но ущерб добровольно не возместила. Решение может быть обжаловано в месячный срок.

Нина Шевченко