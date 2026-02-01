Главные новости за неделю 25 января — 1 февраля: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. 26 января президент вместе с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом осмотрел экспозицию Эрмитажа в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского. После этого лидеры стран пообщались в формате рабочего завтрака. Далее глава государства встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой Ленобласти Александром Дрозденко. На следующий день, в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, он возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке.

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал предварительные итоги 2025 года по РСБУ. Финансовые результаты оказались неоднозначными: чистая прибыль банка снизилась более чем на 20%, хотя ключевые операционные показатели, такие как процентный доход и объем кредитного портфеля, продемонстрировали уверенный рост.

ПАО «Газпром» подало апелляцию на решение суда, отказавшего компании в возврате 3,456 млрд рублей, уплаченных в качестве налога на имущество за «Лахта Центр». Следующее заседание 13-го Арбитражного апелляционного суда по этому делу назначено на 3 февраля. Подробнее о споре — в материале «"Газпрому" отказали в льготах».

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, находится в доверительном управлении ВТБ) в феврале может назначить нового гендиректора Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ. Место нынешнего главы завода Владимира Середохо займет гендиректор астраханского АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (ЮЦСС, входит в ОСК), Сергей Карачков.

Энергоснабжение Мурманска и Североморска восстановлено. Утром 27 января специалисты завершили монтаж линии электроснабжения на временных опорах ЛЭП. Работы по установке постоянных опор продолжаются. Блэкаут в регионе продолжался с 23 января.

Столичный бизнесмен Максим Койда приобрел 24% долей ООО «Волгасвязьавтоматика» — компании, работающей на объектах газоперерабатывающего комплекса «Русхимальянса» в Усть-Луге. Господин Койда выкупил 15% у совладельца Анатолия Попача и 9% у директора компании Кирилла Чудина.

Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты об отводе судьи от рассмотрения дела об экстрадиции петербургского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина на Украину. Этого требовала сторона защиты, выражавшая сомнения в беспристрастности судьи. Дата следующего заседания пока не назначена.

Kronung Group приобрела земельный участок площадью 2,6 га в Парголово на территории Пригородный под строительство жилого дома площадью 80,5 тыс кв м за 1,35 млрд рублей. Ранее эту территорию должна была застраивать группа ЦДС. Общий объем инвестиций в проект составит 8 млрд рублей.

Законодательное собрание Ленинградской области 28 января приняло закон о новой схеме одномандатных избирательных округов, по которой пройдут выборы в региональный парламент 20 сентября 2026 года. Схема предполагает 25 одномандатных округов. Еще 25 мандатов распределяются по партийным спискам.

Баскетбольный клуб «Зенит» назначил нового главного тренера команды: им стал 55-летний специалист из Черногории Деян Радоньич. Он сменил на посту словенца Александера Секулича, которого в начале года отстранили от исполнения обязанностей, а на днях «рассчитали», расторгнув с ним контракт.

Петербургское ООО «Морские комплексные системы» (МКС) заключило первое в городе соглашение о стратегическом партнерстве — с лизинговой компанией группы Россельхозбанка «РСХБ Лизинг». Это позволит предложить рыболовецким компаниям удобный финансовый инструмент для закупки отечественных рыбоперерабатывающих заводов «под ключ», отмечают в компании.

Компания «Русский Бойлер» наладила во Всеволожском районе Ленобласти промышленное производство криогенного емкостного оборудования для хранения, перевозки и переливания сжиженного природного газа и технических газов — азота, аргона и кислорода. Мощность предприятия составит до 240 емкостей в год. Инвестиции в проект составили 182 млн рублей, из них 145 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности.

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой при выполнении государственного оборонного заказа.

Дочернее предприятие рыбопромышленной группы «Норебо» — АО «Мурманский губернский флот» — обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ПАО «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на сумму 3,7 млрд рублей. Иск связан с исполнением обязательств по договорам подряда, подробности которых пока не раскрываются.

Доходы бюджета Санкт-Петербурга по итогам 2025 года составили 1 трлн 410 млрд рублей, расходы — 1 трлн 476 млрд рублей, сообщили по итогам заседания правительства города. Собственные доходы города достигли 97% от общего объема поступлений. Налоги принесли в бюджет 1 трлн 247 млрд рублей.

Российский аукционный дом продал здание бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге за 1,5 млрд рублей. Победителем торгов стало ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» (ЭМХО) Алисы Стрелковой. Торги на продажу исторического комплекса по поручению собственника АО «Почта России» были объявлены в конце ноября 2025 года. Начальная стоимость аукциона составила 1,207 млрд рублей без НДС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял ряд кадровых решений, назначив новых председателей комитетов. Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», пост председателя комитета по транспорту со 2 февраля займет Денис Минкин, ранее занимавший должность директора Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта.

В офисе «ВКонтакте» состоялась официальная презентация нового логотипа аэропорта Пулково. Ключевым элементом обновленного дизайна стал стилизованный образ разводных мостов — одного из главных символов Петербурга. Разработкой, как и предыдущей версии 12 лет назад, занималась студия Артемия Лебедева.

На 91-м году после тяжелой болезни жизни умер дирижер, музыкальный педагог и художественный руководитель Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко. Господин Чернушенко был народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий РФ, профессором Санкт-Петербургской консерватории и почетным гражданином Северной столицы. Он возглавлял Капеллу Петербурга с 1974 года. Прощание с Владиславом Чернушенко состоялось в здании Капеллы, на церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники и деятели искусства.

Капитана первого ранга и бывшего сотрудника Департамента военной контрразведки ФСБ России Сергея Касаджикова арестовали в Москве по делу о мошенничестве. Уголовное преследование связано с делом заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова, который был ранее арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий.

Бывший завод финской компании Nokian Tyres во Всеволожске, который сейчас работает под брендом Ikon Tyres, сменил собственника в рамках реструктуризации активов под контролем Республики Татарстан. С 29 января владельцем предприятия «Айкон Тайерс» стало АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» («ТНХИ-Х»), которое также контролируется властями Татарстана. Ранее завод принадлежал ПАО «Татнефть».

В провинции Чонбури (Таиланд) обнаружили останки 30-летнего петербуржца Михаила Емельянова, пропавшего в начале января. Его тело расчленили и закопали вблизи местного пруда. По подозрению в совершении преступления задержали двух россиян. В качестве вероятного мотива убийства называют долг Михаила Емельянова перед соотечественниками. По данным местных СМИ, речь идет о сумме более 120 тыс. долларов США. Именно эту сумму после похищения петербуржца требовали в качестве выкупа у его родственников.