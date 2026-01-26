Путин и глава Малайзии продолжили встречу в Петербурге в формате рабочего завтрака

Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим продолжили встречу в Санкт-Петербурге в формате рабочего завтрака. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Перед этим лидеры стран осмотрели экспозицию Государственного Эрмитажа в сопровождении его генерального директора Михаила Пиотровского.

Визит султана Ибрагима проходит на фоне рабочей поездки Владимира Путина в Санкт-Петербург 26 и 27 января. В программе главы государства также заявлены встречи с губернаторами Петербурга и Ленинградской области Александром Бегловым и Александром Дрозденко, а также участие в мемориальных мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда.

Артемий Чулков